Poste Italiane down, problemi anche in Sicilia: ecco cosa sta succedendo

Sono numerose le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti di Poste Italiane. Ecco cosa si sta verificando in queste ore.

Ancora problemi riscontrati in queste ore dagli utenti di Poste Italiane, dopo i disservizi che si sono verificati meno di una settimana fa. In tanti, infatti, stanno segnalando dei problemi di accesso all’applicazione del servizio Bancoposta.

Poste Italiane, quando sono iniziati i problemi

Difficoltà minori, invece, si starebbero verificando al momento di effettuare il login attraverso il portale web. Come è possibile vedere dal sito DownDetector, sono tanti gli utenti che stanno effettuando delle segnalazioni per i problemi riscontrati.

Le difficoltà, a quanto pare, sarebbero emerse a partire dalle ore 9 di stamattina a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale.

Poste Italiane, i problemi in Sicilia

Tra le zone interessate dal disservizio quelle di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Bari.

Grossi problemi anche in Sicilia, in primis a Palermo e Catania, ma si segnalano anomalie anche in altre zone della Sicilia meridionale. Al momento, comunque, Poste Italiane non ha ancora rilasciato alcuna informazione sulla natura del disservizio.