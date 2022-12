PostePay down, disagi per correntisti con app di Poste Italiane

Non è possibile, quindi, poter effettuale alcuna operazione, come ad esempio controllare l'estratto conto.

Sono numerosi gli utenti di Poste Italiane che hanno difficoltà ad accedere al servizio di homebanking sia da piattaforma web che da mobile. Da questa mattina, infatti, le applicazioni non sembrano funzionare correttamente, come certificato anche dalla pagina Down Detector di Poste Italiane.

Impossibile accedere al servizio

All’apertura della app Banco Posta e PostePay, nel momento in cui si prova ad accedere al proprio profilo sia con l’inserimento dei dati manualmente che con l’innovativo riconoscimento facciale, si riceve come risposta un messaggio d’errore in cui si legge che il “servizio non è momentaneamente disponibile”. Non è possibile, quindi, poter effettuale alcuna operazione, come ad esempio controllare l’estratto conto.

Disservizio anche nella versione web

Identico disservizio è stato segnalato anche nella versione web di Poste Italiane e, al momento, non è chiaro se e quando verranno risolti i problemi. Le prime segnalazioni sono state registrate alle 8 di mattina.