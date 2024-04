Pozzallo, sbarco di migranti: fermati presunti scafisti

Scatta il fermo per due presunti scafisti. Due egiziani - rispettivamente di 30 e 18 anni - sono stati fermati.

Scatta il fermo per due presunti scafisti. Due egiziani – rispettivamente di 30 e 18 anni – sono stati fermati con l’accusa di aver condotto un’imbarcazione in legno, partita dalla Libia, con più di 50 migranti. La nave fatiscente è stata soccorsa in acque internazionali dalla Ong Mare Ionio che ha attraccato al porto di Pozzallo il 24 marzo sera.

Le indagini della polizia e i fermi

I poliziotti della squadra mobile di Ragusa hanno condotto alcuni interrogatori e dopo fermato i sospettati. Gli scafisti avrebbero condotto l’imbarcazione dalla partenza dalle coste libiche fino all’arrivo dei soccorsi. Nello specifico i coinvolti sono accusati di favoreggiamento in concorso dell’immigrazione clandestina e ingresso illegale nel territorio della Stato italiano.