Panico sulla Provinciale Pozzallo – Modica, Tir perde i container per strada: traffico in tilt

Tragedia sfiorata in strada: miracolosamente nessun ferito, ma tanta paura per gli automobilisti e il conducente del mezzo pesante.

Tir perde i container per strada: momenti di paura sulla Provinciale Pozzallo – Marina di Modica, in provincia di Ragusa.

Per fortuna, non si segnalano feriti o conseguenze gravi dopo l’incidente.

Tir perde container sulla Pozzallo – Modica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo pesante avrebbe perso i container che stava trasportando vicino all’ingresso della città di Modica. Fortunatamente, nessuno dei mezzi in transito sarebbe stato travolto dal carico e il conducente del Tir sarebbe rimasto miracolosamente illeso.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani per le operazioni di rito. Per precauzione, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori del 118 (nonostante non ci siano feriti). Tanti i disagi al traffico: si sono infatti formate delle lunghe code su entrambi i sensi di marcia della Provinciale. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto.

Traffico in tilt a Catania

Un altro incidente, anche questo a quanto pare senza gravi conseguenze, ha causato importanti rallentamenti del traffico lungo la Tangenziale di Catania. In seguito al tamponamento a catena che ha coinvolto 4 mezzi in una galleria situata poco prima dell’uscita per Gravina di Catania, si registrano lunghe code e disagi al traffico in direzione Misterbianco (CT).

Immagine di repertorio