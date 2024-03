Scontro all’interno della galleria sulla Tangenziale di Catania, traffico in tilt

Lunghe code e disagi: pomeriggio "infernale" per gli automobilisti catanesi.

Ancora una volta un incidente blocca la tangenziale di Catania: interessate 4 auto, coinvolte in un tamponamento a catena poco prima dell’uscita di Gravina di Catania.

Si segnalano lunghe code e possibili disagi.

Incidente sulla Tangenziale di Catania, fila da Gravina

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di 94047, quattro veicoli – tra i quali un SUV – sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento a catena all’interno di una galleria. L’impatto è avvenuto poco prima dell’uscita di Gravina di Catania, in direzione Misterbianco.

Fortunatamente, sembra che non ci siano feriti gravi.

Il traffico e le segnalazioni

A causa dell’incidente, l’ennesimo che si verifica nel trafficato tratto etneo nel giro di pochi giorni, si registrano lunghe code in direzione Misterbianco. Numerose le segnalazioni degli utenti della strada, bloccati da diversi minuti in fila, soprattutto nel noto gruppo social “Quelli della tangenziale di Catania”. Gli utenti segnalano anche altri disagi al traffico in questi giorni per dei lavori in corso in diverse aree della tangenziale etnea, soprattutto nei pressi di San Giovanni Galermo.

Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, nonostante il disagio, e di seguire eventuali disposizioni delle autorità per la gestione del traffico.

Foto di Alberto Torrisi, dal gruppo Facebook “Quelli della tangenziale di Catania”