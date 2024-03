Mattinata “infernale” sulla tangenziale di Catania, doppio tamponamento: traffico in tilt

Incidenti bloccano il traffico catanese nell'ora di punta: ecco le zone interessate.

Mattina difficile per gli utenti della strada che percorrono la tangenziale di Catania, dove nelle scorse ore si è verificato un doppio tamponamento.

Diversi i mezzi coinvolti. Si segnalano lunghe code nei tratti interessati dagli incidenti.

Doppio tamponamento sulla Tangenziale di Catania

Complessivamente si sono registrati due incidenti. Il primo ha interessato quattro auto e si sarebbe verificato nei pressi dell’uscita Zia Lisa. Il secondo, invece, avvenuto all’altezza del centro Anas catanese, avrebbe coinvolto un Tir e due auto. Sette mezzi in tutto.

Nei luoghi interessati, naturalmente, si sono generate lunghe code. E sono già numerose le segnalazioni sui social, in particolare nel noto gruppo “Quelli della tangenziale di Catania”: “Zona asse dei servizi, tutto bloccato in direzione Siracusa”, “Doppio tamponamento in tangenziale”, si legge in alcuni post.

L’impatto sulla Statale 121

La settimana non è iniziata nel migliore dei modi sul fronte traffico nel Catanese. Lunedì 18 marzo, infatti, si è verificato un altro incidente sulla Statale 121. Un tamponamento a catena, simile ai due sinistri registrati nelle scorse ore lungo la Tangenziale del capoluogo etneo, ha bloccato il traffico proprio nelle ore di punta.

Immagine di repertorio