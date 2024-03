Caos sulla Statale 121, tamponamento a catena blocca il traffico nel Catanese

Scontro nei pressi di Misterbianco (CT), coinvolti diversi veicoli.

Si registra un nuovo incidente lungo la Strada Statale 121 nella mattinata di lunedì 18 marzo 2023: un tamponamento a catena nei pressi dello svincolo per Misterbianco (CT) che ha provocato non pochi disagi al traffico.

Diversi i veicoli coinvolti.

Tamponamento sulla Statale 121, traffico bloccato a Misterbianco

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero coinvolte nel tamponamento almeno 5 auto. Non sembrano esserci notizie di feriti gravi, fortunatamente.

Tuttavia, il sinistro ha provocato non pochi disagi in strada: il traffico, infatti, risulta bloccato nella zona vicina allo svincolo per Misterbianco/Sieli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per la rimozione dei veicoli danneggiati e i rilievi del caso.

Tragedia nel Catanese

Si è concluso in maniera decisamente peggiore un altro incidente, avvenuto a Santa Venerina, in provincia di Catania. La vittima è il 34enne Giuseppe Rapisarda. L’uomo ha perso la vita in seguito all’impatto contro un muro nei pressi della propria abitazione. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima lavorava dal 2018 nella ditta Operation di Catania ed era capo furgone responsabile per il trasporto e il montaggio di mobili per Mondo Convenienza.

