Precompilata 2024, apertura straordinaria del call center: i dettagli

Per la precompilata 2024, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato orari straordinari per il proprio call center. Nella nota diffusa dall’AdE, infatti, si spiega: “Apertura straordinaria del nostro call center: se hai bisogno di assistenza per la tua dichiarazione, puoi chiamarci anche oggi, sabato 15 giugno, dalle 9 alle 13, al numero verde 800.90.96.96 da rete fissa o allo 0697617689 da cellulare”.

Informazioni utili anche online

Sempre aggiornato il sito dedicato “Info e assistenza” dove sono raccolti tutti i contenuti sulla stagione dichiarativa 2024 e le risposte alle domande più frequenti. Disponibili inoltre sul sito delle Entrate una guida dedicata con tutti i passi da seguire per inviare, con o senza modifiche, la propria dichiarazione e le guide a tema sulle agevolazioni della dichiarazione 2024. Infine, un video pubblicato sul canale istituzionale YouTube illustra in pillole le modalità per accedere e le principali date da ricordare.