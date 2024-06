Concorso Risorse Umane Agenzia delle Entrate, aumentano i posti: il nuovo bando

Non più 80 ma 146 posti: ancora pochi giorni per fare domanda per il concorso dell'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il bando per il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per il settore Risorse Umane metterà a disposizione non 80 posti ma ben 146.

La novità è confermata dall’aggiornamento condiviso direttamente dall’Agenzia lo scorso 11 giugno. C’è tempo fino al 14 giugno per fare domanda per una delle selezioni pubbliche più attese del 2024.

Concorso Agenzia delle Entrate risorse umane 2024, bando rettificato

“Aumentano da 80 a 148 i posti disponibili per il concorso per funzionari da dedicare alla gestione delle risorse umane”, ha annunciato l’Agenzia delle Entrate in una nota. Si specifica che la scadenza rimane uguale, fissata alle 23,59 del 14 giugno 2024.

Concorso Agenzia delle Entrate risorse umane, posti e sedi

Direzione Regionale Abruzzo n. posti 6

n. posti 6 Direzione Regionale Basilicata n. posti 4

n. posti 4 Direzione Regionale Calabria n. posti 6

n. posti 6 Direzione Regionale Campania n. posti 6

n. posti 6 Direzione Regionale Emilia-Romagna n. posti 7

n. posti 7 Direzione Regionale Friuli- Venezia Giulia n. posti 4

n. posti 4 Direzione Regionale Lazio n. posti 11

n. posti 11 Direzione Regionale Liguria n. posti 6

n. posti 6 Direzione Regionale Lombardia n. posti 12

n. posti 12 Direzione Regionale Marche n. posti 6

n. posti 6 Direzione Regionale Molise n. posti 4

n. posti 4 Direzione Regionale Piemonte n. posti 7

n. posti 7 Direzione Regionale Puglia n. posti 6

n. posti 6 Direzione Regionale Sardegna n. posti 5

n. posti 5 Direzione Regionale Sicilia n. posti 7

n. posti 7 Direzione Regionale Toscana n. posti 7

n. posti 7 Direzione Regionale Umbria n. posti 4

n. posti 4 Direzione Regionale Veneto n. posti 10

n. posti 10 Direzione Centrale Risorse Umane dell’Agenzia delle Entrate n. posti 30.

I requisiti

Per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate nel settore Risorse Umane, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Titolo di studio

Laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze dell’educazione e della formazione (L-19); Scienze e tecniche psicologiche (L-24); Scienze economiche (L-33); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Sociologia (L-40).

Oppure:

diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, psicologia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria, scienze politiche, sociologia, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

O ancora:

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Altri requisiti

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per chi vi è sottoposto);

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

Non essere stati esclusi o interdetti dai pubblici uffici o dispensati/licenziati dal pubblico impiego o dichiarati decaduti per documenti falsi/viziati da invalidità non sanabili.

In merito alle eventuali condanne e ai procedimenti penali di candidati al concorso per Risorse Umane, l’Agenzia delle Entrate “si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie dell’area funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso”.

Come fare domanda

Per partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate, il candidato dovrà inviare domanda di partecipazione online, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS sul Portale unico del reclutamento “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/ entro il 14 giugno 2024.

