Pregliasco si candida in Lombardia: “Correrò per Majorino”

Il virologo sfiderà alle regionali come capolista, dalla parte di Majorino, sia Letizia Moratti che Attilio Fontana

Fabrizio Pregliasco si candida alle elezioni regionali in Lombardia. “Mi è stato chiesto di farmi avanti da diverse realtà del Terzo settore, vista la mia esperienza ultra decennale in Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), prima come volontario poi come presidente”. Lo ha detto l virologo e direttore sanitario del Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, in un’intervista al “Corriere della Sera”.

Il virologo: “Ho sempre votato il centrosinistra”

“E poi certo, ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po’ di tempo e alla fine ho deciso: mi candido a consigliere regionale della Lombardia nella lista civica con il candidato presidente del centrosinistra – afferma il virologo – . Ho sempre votato il centrosinistra. Cinquestelle? No, Cinquestelle non li ho votati. Sempre centrosinistra”, precisa. Centrodestra mai? “Mai. Il centrodestra un po’ ce l’ho in casa visto che la mia compagna (Carolina Pellegrini, ndr) è stata per un periodo assessore con Formigoni in Regione Lombardia”, sottolinea il virologo.