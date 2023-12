Premierato, La Russa: “Il Governo non corra, pensiamo anche a riforma della Giustizia”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla tematica del premierato: "Il Governo non ha fretta, ci sono anche altre riforme".

“La prima riforma che si sta provando a fare, tra quelle importanti, è quella che dà al popolo maggiore peso, quella della democrazia diretta. Sarebbe un errore iniziare contemporaneamente qualcosa di più di una semplice apertura di dibattito sulla riforma della Giustizia”.

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante un dibattito nella prima giornata de Il Riformista, a Napoli. intervenendo sulla tematica dell’elezione diretta del presidente del Consiglio.

“Serve dibattito su riforme”

“Non c’è da accelerare – aggiunge Ignazio La Russa – c’è da iniziare perlomeno un dibattito attorno alle riforme”.

“Credo che sia saggio il proposito del Governo di non correre, di non dover soddisfare esigenze, dire diamo a qualcuno la riforma della democrazia diretta, all’altro la giustizia e all’altro l’autonomia. Sarebbe un errore clamoroso”, ha aggiunto il presidente del Senato.

“Ci sono cinque anni, questo Governo ha le carte per pensare di durare cinque anni e io credo che, se al terzo anno non è avviata una riforma tra quelle nel programma, allora è corretto lamentarsi. Prima del terzo anno, i punti del programma non risolti sono una normalità. Ma è corretto invece aprire il dibattito”, ha concluso La Russa.