Premio Italia Giovane 2022: premiato il trapanese Felice D’Angelo di ItaliaRimborso

Il 33enne è Ceo e founder della claim company leader in Italia nel segmento dell'assistenza ai passeggeri aerei

Felice D’Angelo, trapanese di 33 anni, è stato premiato tra le figure italiane con menzione speciale all’innovazione, in occasione della nona edizione del Premio Italia Giovane 2022, il premio per i giovani a servizio dell’Italia. Il 33enne è Ceo e founder di ItaliaRimborso, la claim company leader in Italia nel segmento dell’assistenza ai passeggeri aerei.

La cerimonia tenutasi a Roma al Centro Studi Americani, ha visto la partecipazione di Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati. Il premio, conferito nel campo dell’innovazione e startup, tende a valorizzare le esperienze professionali di giovani – rigorosamente “under 35” – per renderle un modello da adottare. Il comitato promotore, di cui è presidente Andrea Chiappetta, tra gli altri ha visto anche la collaborazione di Mattia Voltaggio della scuola d’impresa di Eni, visionando le oltre cento candidature e selezionando le più meritevoli in termini di obiettivi raggiunti a livello professionale, artistico o di ricerca.