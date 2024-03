Maria Cristina Busi, la leader di Coca-Cola alla presidenza di Confindustria Catania: è la prima donna

L'associazione etnea, costruita nel 1926, vede per la prima volta in assoluto l'affidamento del ruolo ad una donna.

Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi, bolognese di nascita e catanese d’adozione, da 40 anni presidente di Sibeg Coca-Cola, è il nuovo presidente di Confindustria Catania. Ha vinto la corsa contro Salvo Gangi, 48 anni, titolare della concessionaria Covei, di recente eletto presidente della sezione Trasporti dell’associazione degli industriali etnei.

Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi: il nuovo presidente di Confindustria Catania

“Il Consiglio generale di Confindustria Catania, riunitosi oggi presso la sede dell’associazione, ha designato Maria Cristina Elmi Busi quale candidata unica alla carica di presidente. Presidente di Sibeg, azienda che produce, imbottiglia e commercializza prodotti a marchio Coca-Cola, attiva dal 1960 presso la zona industriale di Catania, con stabilimenti anche in Albania. Cristina Busi è la prima donna designata alla carica apicale dell’associazione etnea sin dalla sua costituzione nel 1926″ si legge in una nota di Confindustria Catania.

E continua “All’interno del sistema Confindustria vanta una lunga e qualificata esperienza sia nazionale che internazionale. È stata infatti vicepresidente di Confindustria Catania, presidente della sezione Alimentari, incarico che tuttora mantiene, e ha ricoperto ruoli di vertice in Assobibe (Associazione italiana industrie bevande analcoliche) e in Confindustria Albania. Dal dicembre scorso è presidente della Camera di commercio Italo-albanese. Attualmente è anche vicepresidente del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania. Così come prevede l’iter statutario dell’associazione, il Consiglio generale esprimerà il proprio voto a favore dei vicepresidenti scelti della neo presidente designata il prossimo 23 aprile. L’assemblea generale dei soci, che ratificherà l’elezione del presidente e della sua squadra, si svolgerà entro il mese di maggio.”