Prezzi fuori controllo per Natale: quanto costano i prodotti, dal panettone al vino

Stangata per le feste sia sui prodotti alimentari che sugli addobbi per l'albero e per la casa. Ecco la lista dei prodotti più cari, per il cenone prevista una spesa molto più alta del 2021

Sarà il Natale dei rincari, dei prezzi fuori controllo, del tasso di inflazione dilagante che a novembre si è attestato all’11,8% su base annua. A completare il quadro ci pensano il perdurare delle tensioni sul fronte energetico e il conflitto ancora in corso in Ucraina.

Il Codacons ha lanciato l’allarme confrontando i listini prezzi del Natale 2021 con quelli del 2022. La differenza salta agli occhi soprattutto per i prodotti simbolo delle feste: panettone e pandoro con aumenti medi dei prezzi del 37%, con punte per alcune marche del 59%.

Conta costerà il pranzo di Natale

Il tradizionale pranzo di Natale avrà un costo molto più alto dello scorso anno: secondo Assoutenti il cenone della vigilia e il pranzo del 25 dicembre comporteranno una spesa che quest’anno salirà a oltre 2,8 miliardi di euro, 340 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Secondo un’analisi dell’associazione, si spenderà quest’anno il 10,5% in più per la carne, il 10% in più per il pesce, il 21,6% in più per le uova, il 41,7% in più per il burro. I rincari si faranno sentire anche per le bevande: il prezzo del vino aumenterà del 6%, quello dei liquori del 5,3%, per la birra si spenderà il 10,3% in più

Rincari anche per addobbare la casa

Sarà più costoso anche addobbare la casa e l’albero di Natale: i listini di quello sintetico, secondo l’indagine del Codacons, aumentano mediamente del 40% rispetto allo scorso anno. Per luci, led, catene e decorazioni luminose da interno ed esterno occorre invece preventivare una maggiore spesa del 25%, mentre palline e decorazioni per la casa costano il 20% in più.