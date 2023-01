Carburanti, i prezzi di oggi 30 gennaio: movimenti al ribasso per prezzi alla pompa

Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa continuano a salire, sulla scia dei rialzi dei prezzi consigliati che hanno caratterizzato tutta la settimana precedente

Chiusura di settimana al ribasso per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. E il riflesso si è visto sui listini dei prezzi consigliati.

Ciò nonostante, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa sono continuati a salire, sulla scia dei rialzi dei prezzi consigliati che hanno caratterizzato tutta la settimana: benzina in ‘fai da te’ a 1,88 euro/litro, ‘servito’ a 2,02 euro/litro; gasolio “fai da te” a 1,92, servito a 2,06 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,880 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,883, pompe bianche 1,876), diesel a 1,922 euro/litro (+4, compagnie 1,927, pompe bianche 1,912). Benzina servito a 2,017 euro/litro (+7, compagnie 2,059, pompe bianche 1,934), diesel a 2,059 euro/litro (+5, compagnie 2,104, pompe bianche 1,971).Gpl servito a 0,781 euro/litro (-1, compagnie 0,792, pompe bianche 0,768), metano servito a 2,120 euro/kg (-12, compagnie 2,132, pompe bianche 2,110), Gnl 2,597 euro/kg (-21, compagnie 2,614 euro/kg, pompe bianche 2,584 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,952 euro/litro (servito 2,210), gasolio self service 1,992 euro/litro (servito 2,251), Gpl 0,886 euro/litro, metano 2,176 euro/kg, Gnl 2,593 euro/kg.