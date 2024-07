Primark alla ricerca di nuovo personale, i requisiti per lavorare

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, il marchio Primark mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rapresentare una svolta per gli interessati.

Primark, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili maggiormente ricercati sono i seguenti

Addetti alle vendite / commessi;

Allievi Store Manager;

Departement Manager;

Store Manager;

Team Menager;

Visual merchandiser;

Cash office;

Magazzino;

Risorse umane.

Primark, i requisiti per lavorare

Per i punti vendita si ricercano persone in grado di assicurare la miglior esperienza di acquisto ai clienti. Occorre possedere doti commerciali, essere positivi e capaci di lavorare anche in situazioni di stress.

Primark, come candidarsi

Il Gruppo mette a disposizione dei candidati interessati un apposito portale web dedicato al recruiting.

