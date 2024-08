Primigi lavora con noi, cosa c’è da sapere ad agosto 2024

Ecco alcuni requisiti che potrebbero rappresentare die vantaggi per unirsi al team

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della moda, il marchio Primigi mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Primigi, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Designers

Tecnici di produzione

Responsabili di marketing e comunicazione

Responsabili delle vendite

Responsabili dell’e-commerce

Responsabili delle risorse umane

Primigi, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare possono variare a seconda del ruolo, ma ci sono alcuni requisiti comuni. Solitamente si richiede una formazione specifica o una laurea correlata al campo di lavoro. L’esperienza nel settore delle calzature o della moda può essere un vantaggio. È importante avere conoscenze del settore, comprese le tendenze e le dinamiche del mercato delle calzature per bambini. Competenze specifiche come l’uso di software di design o competenze tecniche possono essere richieste per ruoli specifici. Un’ottima comunicazione, capacità organizzative e orientamento al cliente sono altamente apprezzati. La conoscenza di lingue straniere, come l’inglese, può essere richiesta in quanto Primigi è un’azienda internazionale.

Primigi, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi”.

