“Crisi” al Comune di Priolo: revocato l’incarico al vicesindaco Giarratana

La nota del sindaco Pippo Gianni ufficializza il provvedimento: "Sono venute meno le condizioni dell'accorso politico dello scorso maggio".

Momento difficile per il Comune di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa: il sindaco Pippo Gianni ha revocato l’incarico a vicesindaco e assessore Diego Giarratana.

Il primo cittadino ha commentato la sua scelta dopo l’ufficializzazione della notizia e del decreto sindacale relativo.

Priolo, revocato l’incarico al vicesindaco Giarratana

“Con Giarratana – afferma il sindaco Pippo Gianni – sono venute meno le condizioni che avevano portato all’accordo politico nelle elezioni del maggio scorso. Una revoca resasi necessaria viste le ultime azioni politiche messe in atto dal vicesindaco e assessore, a partire dalla fuoriuscita dal gruppo politico SiAmo Priolo e l’ingresso nel gruppo misto, oltre all’atto che ha determinato la nomina dei presidenti delle commissioni consiliari. Da tutto ciò è derivato un forte indebolimento del rapporto fiduciario. Le azioni di Giarratana si pongono in contrasto con il nostro progetto politico, la cui attuazione risulta di fondamentale importanza per l’efficienza dell’azione politico-amministrativa”.

“La revoca si rende altresì necessaria per l’importanza e l’urgenza di garantire il proseguimento del programma politico e assicurare la coesione e l’unità di indirizzo della Giunta”, conclude il primo cittadino.

Sulle pagine social di Diego Giarratana, al momento, non appaiono commenti su quanto accaduto o sui dettagli della crisi.

Foto da Facebook – Diego Giarratana – Priolo cambia