Processo Fenapi, De Luca assolto in appello: “Grazie a chi mi ha sostenuto. Voglio le scuse di Salvini”

L'ex primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, è stato assolto anche in appello nel processo per evasione fiscale.

L’ex sindaco di Messina e leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, è stato assolto in appello nel processo Cal-Fenapi. L’attuale parlamentare all’Ars era accusato di evasione fiscale.

Per lui, in precedenza, erano stati chiesti 3 anni di carcere. Per altri due imputati erano stati chiesti due anni di carcere. Cateno De Luca ha commentato subito l’assoluzione in appello attraverso una diretta pubblicata sulla propria pagina Facebook.

De Luca su Facebook: “Primo Natale senza carte giudiziarie”

“Diciotto processi e due arresti e per l’ennesima volta oggi assolto con formula piena! E ora?”, scrive sul social l’ex primo cittadino.

“Non c’è giudice che non mi possa dire di essere stato un bravo imputato. Per onorare anche il lavoro dei magistrati mi sono recato in Tribunale a svolgere il mio compito”, ha commentato De Luca nel corso della diretta Facebook.

“Questo sarà il primo Natale che non trascorrerò sulle carte giudiziarie. L’ho fatto dal 2011. Ovviamente non sono stato un imputato passivo, ho cercato di essere utile al mio collegio di difesa”, ha aggiunto.

“Sono andato avanti a testa alta”

Poi un ringraziamento a chi lo ha sostenuto in questi anni, in particolare verso i suoi elettori. “Io sono andato avanti a testa grazie a voi. Grazie al vostro consenso”.

Non sono mancate le frecciatine nei confronti di Matteo Salvini, il quale non aveva avuto parole tenere nei suoi confronti al momento del suo arresto avvenuto nel 2017: “Mi attendo le scuse del ministro Matteo Salvini. Prima di essere politici bisogna essere uomini. Per la politica non svendo la mia dignità”.