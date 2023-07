Tragedia a Carini, colto da malore muore noto professore di Palermo

È morto il noto professore di farmacologia all'Università degli Studi di Palermo Mario Palazzo Adriano.

È morto il noto professore di farmacologia all’Università degli Studi di Palermo Mario Palazzo Adriano. Mentre si trovava a mare nella località di Marina Longa, nota per le villeggiature estive, del Comune di Carini è stato colto da un malore improvviso nel momento in cui faceva il bagno.

La vicinanza del sindaco dopo la morte del professore

A esprimere il cordoglio nei confronti dei familiari e per la volata in Cielo del professore è il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il quale fa sapere in una nota: “Ho appreso con tristezza della scomparsa del professor Mario Palazzo Adriano. Ha condotto in maniera instancabile una vita al servizio dei pazienti, diventando un faro per i tanti allievi che ha firmato, lasciando un’eredita umana e professionale. Il mio cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia”.