Proroga “Decontribuzione Sud”, il plauso della Regione Sicilia al Ministro Fitto

Svolta importante per quanto riguarda la “Decontribuzione Sud”, una misura che prevede uno sgravio sui contributi previdenziali per i datori di lavoro privati con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Proprio su questa misura il Ministro Raffaele Fitto è riuscito ad ottenere una proroga fino al 31 dicembre 2024. Uno dei primi a commentare gli sviluppi della vicenda è stato Edy Tamajo, assessore alle attività produttive della Regione Sicilia, che si è dichiarato entusiasta di questo risultato: “Abbiamo sempre sostenuto con forza le imprese del Sud Italia, riconoscendo l’importanza di misure concrete per favorirne la crescita e lo sviluppo. Sono felice che il Ministro Raffaele Fitto ha ottenuto da Bruxelles la tanto attesa proroga – sino al 31 dicembre 2024 – della “Decontribuzione Sud“, una misura cruciale per il nostro territorio”.

Proroga Decontribuzione Sud, Tamajo: “La nostra richiesta finalmente accolta”

“La nostra richiesta di proroga, avanzata da tempo con determinazione, è stata finalmente accolta. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l’incessante impegno del Ministro Fitto, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e complimenti – ha affermato Tamajo -. La sua capacità di rappresentare efficacemente le esigenze del Mezzogiorno in sede europea è stata determinante per raggiungere questo importante traguardo”.

“La proroga della Decontribuzione Sud rappresenta una vittoria per tutte le aziende del Sud Italia, offrendo loro, nuove opportunità per crescere, innovare e creare posti di lavoro. Questo sostegno aggiuntivo contribuirà a rafforzare il tessuto economico della nostra regione, promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Continueremo a lavorare al fianco delle imprese siciliane e del Sud Italia, con lo stesso impegno e la stessa dedizione di sempre, per garantire che abbiano accesso a tutte le risorse necessarie per prosperare”.

Proroga Decontribuzione Sud, Schifani: Attenzione del governo Meloni per il Mezzogiorno”

“Desidero esprimere il più sentito plauso e ringraziamento al ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, per l’importante risultato ottenuto a Bruxelles con la proroga della decontribuzione per le assunzioni nel Sud Italia fino a dicembre. Si tratta di una misura che rappresenta un sostegno fondamentale per il nostro territorio, favorendo l’occupazione e incentivando le imprese a investire nelle risorse umane locali. Il provvedimento dimostra l’attenzione e l’impegno del governo Meloni nei confronti del Mezzogiorno, riconoscendo le peculiarità e le esigenze specifiche del nostro territorio”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la misura presa dal ministro Fitto e dal Bruxelles che favorisce le imprese del Sud Italia, e quindi anche la Sicilia, fino a dicembre.

