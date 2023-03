Fu tra i protagonisti di una rapina a Reggio Emilia: arrestato 21enne palermitano

I carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia hanno arrestato un giovane palermitano di 21 anni, ritenuto il presunto complice del rapinatore che lo scorso agosto aveva assaltato una tabaccheria di Veggia di Casalgrande, nel Reggiano.

Secondo le forze dell’ordine, il giovane avrebbe atteso il malvivente alla guida della moto fuori dall’attività commerciale, per poi fuggire insieme a lui dopo il colpo.

Il giovane di 21 anni, oggetto di un’indagine per il reato di concorso in rapina aggravata, nonché per il possesso e il trasporto illegale di munizioni, è stato posto agli arresti domiciliari, mentre proseguono le ricerche per identificare e catturare il complice ancora latitante.