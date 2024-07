Singapore, scoperta la proteina contro l’invecchiamento: il risultato è sorprendente

Come emerso dagli studi dei ricercatori, i livelli della proteina infiammatoria IL-11 aumentano con l'età in diversi tessuti nei topi.

Attraverso uno studio sugli animali pubblicato sulla rivista Nature è stato dimostrando che, disattivando una proteina infiammatoria chiamata IL-11 (interleuchina 11), è possibile aumentare sensibilmente la durata della vita sana dei topi. Lo studio, vanta addirittura una percentuale di riuscita nel 25% dei casi.

Secondo uno studio coordinato dagli scienziati al Duke National University e il National Heart Research Institute di Singapore, insieme aIl’Imperial College e Duke University, tramite una proteina infiammatoria è possibile aumentare sensibilmente la durata della vita sana dei topi. Questa, in sostanza, è una vera e propria proteina dell’invecchiamento che, una volta disattivata, ha portato all’aumento significativo della durata della vita sana degli animali, toccando addirittura il 25% dei successi riscontrati.

La proteina dell’invecchiamento e lo studio dei ricercatori

Come emerso dagli studi dei ricercatori, i livelli della proteina infiammatoria IL-11, ovvero la “proteina dell’invecchiamento”, aumentano con l’età in diversi tessuti nei topi. Allo contrario, trattando i topi sani con un farmaco anti IL-11 dalle 75 anni di età (circa 55 per l’uomo) fino alla morte si osserva una crescita della durata media della vita, pari a circa il 22,5% per i maschi e addirittura del 25% per le femmine.