Proteste per riforma pensioni, porta municipio Bordeaux data alle fiamme

Scontri fino a notte fonda tra manifestanti e agenti si sono registrati anche a Parigi

La porta di ingresso del municipio di Bordeaux, nel sud ovest della Francia, è stata data alle fiamme durante le proteste della notte contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. Scontri fino a notte fonda tra manifestanti e agenti di polizia si sono registrati anche a Parigi.

I francesi non mollano..in piazza in 800 mila… in fiamme il municipio di Bordeaux 😱👇👇👇 pic.twitter.com/RV9GcIb6SX — Ortigia-PR (@OrtigiaP) March 23, 2023

La manifestazione a Parigi

Qui nel primo pomeriggio la manifestazione ufficiale, composta da giovani, anziani, professionisti, disoccupati, è partita da Place de la Bastille e ha raggiunto Place de l’Opéra lungo i Grands Boulevards. Nella capitale gli scontri peggiori sono avvenuti in Place de l’Opéra e successivamente in Place de la Bastille, dove la polizia ha tentato di disperdere i manifestanti con gas lacrimogeni. Grandi proteste si sono svolte anche a Marsiglia, Lione, Besançon, Rennes, Rouen e Arles, oltre che in altre città francesi.