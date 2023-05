Prove d’estate con anticiclone Zefiro, ma anche tanti temporali: le previsioni

Fino a martedì mattinate in prevalenza soleggiate e pomeriggi spesso temporaleschi sui rilievi delle regioni centro-meridionali

La fase di intenso maltempo che ha interessato l`Italia nei giorni scorsi si chiude definitivamente.

Nelle prossime ore ci penserà l`anticiclone Zefiro a riportare un po` di quiete atmosferica sulle zone martoriate dal maltempo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che l`anticiclone Zèfiro arriverà direttamente dalla Germania e sarà figlio del possente anticiclone delle Azzorre che dall`oceano Atlantico ha già conquistato Regno Unito, Francia e Paesi Bassi. Arrivando da Nord quindi lascerà un po` indifeso il Sud Italia.

Sarà proprio qui che nel corso del pomeriggio si svilupperanno dei temporali che dagli Appennini potrebbero raggiungere, localmente, le coste tirreniche. Fino a martedì quindi si trascorreranno mattinate in prevalenza soleggiate e pomeriggi spesso temporaleschi sui rilievi delle regioni centro-meridionali. Grazie al maggior soleggiamento si registrerà un importante aumento delle temperature, infatti al Nord e in Toscana di giorno si potrebbero toccare addirittura i 28-30°C, valori tipicamente estivi, non più di 24°C invece sul resto d`Italia.

Questa situazione potrebbe subire una temporanea pausa tra mercoledì e giovedì quando dalla Svezia una minacciosa goccia fredda potrebbe puntare l`Italia innescando fortissimi temporali al Nord; l`aria fresca in arrivo, infatti, mescolandosi con il caldo preesistente fornirà l`energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche che potrebbero generare anche intense grandinate a chicchi grossi. Al Centro-Sud invece continueranno i consueti temporali pomeridiani, relegati però alle sole zone montuose.

Il passaggio della goccia fredda, se confermato, farà calare bruscamente le temperature massime al Settentrione dove di giorno, e in presenza di temporali, potrebbero anche non superare i 21°C, subendo quindi un crollo di quasi 10°C. Non sono attese variazioni invece sul resto del Paese. Per concludere, dopo il passaggio temporalesco, l`anticiclone Zefiro dovrebbe riconquistare il terreno perduto riportando il sole e il caldo su tutta l`Italia.