Psicologo di base, Lega Giovani Sicilia plaude all’approvazione del ddl in Ars

La Lega Giovani Sicilia esprime soddisfazione per l’approvazione in commissione Bilancio

dell’Assemblea Regionale Siciliana del testo del disegno di legge relativo alla “Istituzione del

Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie”, che la

settimana scorsa aveva ottenuto il via libera dalla commissione Salute del Parlamento regionale.

In attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’aula, viene confermato l’aumento a quasi 7

milioni e 400mila euro della copertura finanziaria e si prevede l’entrata a regime del servizio a

partire dal primo gennaio 2024.

“Psicologo di base misura importante e necessaria”



“L’istituzione della figura dello psicologo di base è una misura importante e necessaria – scrivono in

una nota i dirigente siciliani del movimento giovanile – perché andrebbe ad affiancare i medici di

famiglia e i pediatri, al fine di diminuire il peso dei disturbi psicologici della popolazione e offrendo

un valido servizio di aiuto e di ascolto per tutte le età.

Non solo per affrontare i bisogni psicologici legati ai disturbi più gravi ma soprattutto per affrontare

quelli legati a situazioni di malessere e disagio, che richiedono un ascolto tempestivo e un’azione di

prevenzione, indispensabile per impedire che si trasformino in malattia.”

Ringraziamo per l’interessamento e per il lavoro svolto il nostro Commissario Regionale On.

Annalisa Tardino, il gruppo parlamentare della Lega in Assemblea Regionale Siciliana, e in

particolare il Capogruppo On. Marianna Caronia e il Presidente della Commissione Salute On.

Giuseppe Laccoto