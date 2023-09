Pusher in monopattino, i carabinieri lo fermano con l’hashish addosso: 21enne ai domiciliari

I militari hanno fermato il giovane mentre si aggirava in monopattino e con addosso diverse dosi di hashish.

I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato un 21enne, con precedenti di polizia, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari della stazione di Montelepre hanno proceduto alla perquisizione del giovane che è stato fermato alla guida di un monopattino elettrico.

Il ritrovamento della droga

Il ragazzo sarebbe stato trovato in possesso di 84 grammi di hashish, parte della quale già divisa in dosi nonché di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente ritrovato è stato sequestrato e trasmesso al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

La restrizione ai domiciliari

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica al Tribunale di Palermo, è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida al termine della quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per l’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.