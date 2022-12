Putin usa per la prima volta la parola “guerra” e non “operazione militare speciale” – VIDEO

Una parola, "guerra", che abbiamo purtroppo sentito varie volte negli ultimi mesi. Ma pare che sia la prima volta dall'inizio del conflitto russo-ucraino che viene usata da Putin.

Putin avrebbe per la prima volta parlato di “guerra” e non di “operazione militare speciale” in relazione al conflitto in Ucraina.

A confermarlo un video – in russo, naturalmente, ma con sottotitoli in lingua inglese – di una conferenza stampa del presidente russo con i giornalisti. Lo ha reso pubblico sul web NEXTA.

⚡️ Putin called the "special operation" a war for the first time since the invasion began.

The Investigative Committee take note. Apparently we have a new candidate for an article about "fakes" about the Russian army. pic.twitter.com/l00iATjD1d

— NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2022