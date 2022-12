Mattarella, gli auguri alle forze armate: “Importante contributo alla pace e alla stabilità”

Il presidente Mattarella ha rivolto il tradizionale messaggio d'auguri in occasione delle Feste ai militari e alle forze armate. Il video-messaggio.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto il tradizionale messaggio di auguri ai militari italiani e ai vertici delle forze armate in occasione del Natale 2022.

Mattarella ha parlato in videocollegamento con il comando operativo vertice interforze. La sua assenza è dovuta alla sua attuale positività al Covid. Era presente, invece, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nonostante il piccolo problema di salute, il presidente ha voluto rivolgere personalmente il proprio messaggio ai militari italiani.

Mattarella, gli auguri alle forze armate per Natale 2022

“Voglio esprimere rammarico per questa modalità singolare di collegamento e per la mia mancata presenza lì”, ha detto Mattarella. Nel suo discorso, il presidente ha sottolineato “l’importanza del contributo delle Forze armate alla stabilità del nostro Paese ma anche alla stabilità e alla pace internazionale”.

Un messaggio particolarmente importante, specialmente in considerazione dell’attuale triste contesto internazionale caratterizzato da guerra in Ucraina e tensioni varie.

“In questo momento così complesso in cui la guerra ha accresciuto le difficoltà, accentuato le fragilità di condizioni già presenti in passato – ha aggiunto – l’Italia continua a fornire un grande contributo nell’ambito delle organizzazioni internazionali in cui opera, pilastri della nostra politica di difesa: Onu, Nato e Ue“. Una posizione, tra l’altro, ribadita più volte anche dalla premier Giorgia Meloni, che ha anche annunciato l’intenzione di recarsi a Kiev nei primi mesi del 2023.