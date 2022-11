Risultati che rimettono in gioco il girone E del torneo in Qatar

Giornata delle sorprese ai Mondiali di calcio in Qatar. Il Giappone, che poteva ipotecare la qualificazione, cede 1 a o con la Costa Rica, e rimette in gioco anche chi perderà tra Spagna e Germania, nel girone E. Il Belgio crolla con il Marocco, 0 a 2, e, in attesa di Croazia-Canada, rimescola le carte anche nel girone F, con la squadra africana che sale a 4 punti e quella europea che si ferma a 3.