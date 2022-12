Qatar 2022, Olanda fuori e argentini irrispettosi: lo scatto virale

La partita è stata contrassegnata da parecchi momenti di nervosismo e atteggiamenti antisportivi che hanno fatto il giro del mondo

L’Argentina vince ai rigori il quarto di finale contro l’Olanda (2-2 al termine dei tempi regolamentari) ma la partita nel corso dell’intera durata è stata contrassegnata da parecchi momenti di nervosismo, qualche fallo di troppo, gestacci e atteggiamenti antisportivi che hanno fatto il giro del mondo.

Lo scatto virale degli argentini irrispettosi

Nel mirino, in particolare, il comportamento dei calciatori della selezione sudamericana che, subito dopo il calcio di rigore trasformato dall’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, decisivo per il passaggio in semifinale di Messi e compagni, si sono rivolti con gesti poco sportivi nei confronti degli “orange”, immortalati da alcuni scatti che sono diventati subito virali.

Esultanza provocatoria e valanga di ammonizioni

L’esultanza dei calciatori argentini è stata provocatoria: si sono avvicinati agli avversari con gesti antisportivi e subito dopo si è scatenato un parapiglia con la furiosa reazione degli uomini di Van Gaal. Nel corso della lotteria dei calci di rigore l’arbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz (molto contestata la direzione del fischietto spagnolo) ha sventolato molti cartellini gialli con un totale di ammonizioni nel corso del match che è arrivato a 16 e un’espulsione (Dumfries).

Scintille Messi-Weghorst nel post partita

Momenti di tensione anche nel post partita, con Leo Messi richiestissimo dai media di tutto il mondo. Nel corso di un incontro con l’emittente Tyc Sports, la “Pulce” ha interrotto la risposta e si è rivolto al calciatore olandese Wout Weghorst, autore delle due reti degli olandesi entro il 90′. Rivolgndosi al collega “orange” il fuoriclasse argentino ha detto “Cosa guardi idiota? Via via, vai…”.

Scontro Messi-Van Gaal, li divide Davids

Scontro tra Leo Messi e Louis van Gaal: alla fine del duello, ecco il faccia a faccia rovente tra il fuoriclasse dell’argentina e il ct dell’Olanda. Serve l’intervento di Edgar Davids, oggi membro dello staff dell’Olanda e da calciatore non proprio un diplomatico, per tenere la situazione sotto controllo. La temperatura in campo è salita già nel corso del match: nel finale dell’incontro, l’argentino Paredes ha scagliato una violenta pallonata contro la panchina olandese, provocando la reazione del capitano oranje van Dijk.

Messi sull’arbitro Lahoz : “Non all’altezza”

“Van Gaal racconta che la sua squadra gioca un buon calcio, ma lui butta dentro attaccanti e lancia palloni in avanti”, le parole di Messi ai microfoni nel post-partita. Il fuoriclasse del Psg, alla fine del match, ha demolito anche l’arbitro spagnolo Mateu Lahoz: “Non è stato all’altezza, la Fifa non può mandare un direttore di gara del genere in una partita così importante”.

Insomma un match che ha divertito gli appassionati del football ma che ha evidenziato non pochi comportamenti che con lo spettacolo del calcio non hanno nulla da condividere. Nel calcio bisogna anche saper vincere. Il Mondiale, intanto, prosegue: l’Argentina sfiderà in semifinale la Croazia. L’Olanda, fuoriosa, saluta il torneo.