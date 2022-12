Qatar 2022, Pelè rassicura i fans: “Stasera tiferò Brasile dall’ospedale”

Il mondo continua a essere in apprensione per lui, ma Pelè non molla.

Lo straordinario fuoriclasse brasiliano, ricoverato da giorni, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fans attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: stasera farà il tifo per il suo Brasile dal suo letto d’ospedale.

“Nel 1958, in Svezia, camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa fatta a mio padre- scrive Pelè – So che molti della Nazionale hanno fatto promesse simili e sono anche alla ricerca del loro primo Mondiale. Voglio ispirarvi amici miei. Guarderò la partita da qui all’ospedale e farò il tifo per ognuno di voi. Siamo insieme in questo percorso. Buona fortuna al nostro Brasile!”.