Raddoppio ferroviario Cefalù-Ogliastrillo, RFI: “Entro 15 giorni i pagamenti degli operai”

Un rogo è divampato presso una casa di riposo ubicata a Trabia in provincia di Palermo. Nella struttura di via Luigi Pirandello, denominata Stella Maris, erano presenti diversi anziani, tratti in salvo, assieme al personale, dai vigili del fuoco con l’ausilio dei sanitari del 118. In corso le verifiche per risalire alle causa dell’incendio.