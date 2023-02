Incidente vicino al porto, ragazza investita sulle strisce pedonali

Incidente nella prima mattinata a Trapani: 118 e polizia sul posto.

Paura a Trapani, dove nella mattinata si è verificato un incidente stradale in via Ammiraglio Staiti (vicino al porto della città): una ragazza è stata investita sulle strisce pedonali.

Ecco la prima ricostruzione dell’accaduto.

Incidente vicino al porto di Trapani, ragazza investita

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, avvenuto nella mattina di lunedì 20 febbraio, la ragazza sarebbe stata investita da un’auto in transito mentre attraversava la strada.

Sul posto, in seguito all’incidente, sono intervenuti gli operatori del 118 e la polizia municipale per gli accertamenti di rito. La ragazza, rimasta ferita, è stata trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie. Per fortuna, sembra che le sue condizioni non siano gravi.

Immagine di repertorio