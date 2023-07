A Napoli una ragazza è stata picchiata in strada, c’è l’intervento di alcuni ragazzi

A Napoli un uomo ha compiuto il gesto deplorevole nei confronti di una ragazza sotto gli occhi di tutti nel quartiere Posillipo.

Ennesimo episodio deplorevole nei confronti di una donna. Ieri sera una ragazza è stata picchiata in modo pesante da un giovane, forse il fidanzato, a Napoli nel quartiere Posillipo. La scena è stata ripresa dalla telecamera di un cellulare, dove si sente che chi stava girando il video voleva scendere in strada per intervenire. Un attimo dopo ecco che intervengono alcuni ragazzi per andare dall’uomo che ha preso a schiaffi la ragazza.

Il soggetto era già salito nella sua auto, una smart, con la vittima che ha subito la violenza, ma il gruppo di ragazzi l’ha raggiunto prendendo a calci lo sportello e lui è sceso.

Il video è stato condiviso sui social dal politico Francesco Borrelli, parlamentare dei Verdi, il quale ha comunicato che il soggetto colto in flagranza di reato dalle immagini del video è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine.