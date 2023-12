Ragazza vittima di stupro a Palermo schernisce odiatori online: insultata pesantemente

Senza pace la giovane palermitana Asia Vitale, ancora una volta presa di mira dagli haters

A segnalarlo è il magazine MOW (mowmag.com). Ieri, Asia Vitale, la giovane salita alla ribalta della cronaca per l’odioso stupro di gruppo inflittole dal “branco” al Foro Italico di Palermo il luglio scorso, causa post ironico ha ricevuto ieri diversi messaggi di odio sui social. Secondo quanto ricostruisce la testata giornalistica lifestyle di AM Network, attraverso i social network e ad oltre 75mila followers su Instagram, la giovane ha comunicato di essersi iscritta alla famosa piattaforma di vendita di contenuti per adulti, OnlyFans, aggiungendo quindi un link ipertestuale.

L’equivoco

Tale collegamento non apriva in realtà un profilo personale a luci rosse, bensì solo un’immagine: un meme di scherno. Eppure sono molteplici gli utenti che si sono scagliati in morali giudizi e offese nei confronti della giovane, documentando nei fatti di non aver nemmeno consultato il chiaro ed esplicito contenuto, che era rivolto proprio agli haters e agli odiatori online.