Stupro di Palermo, la 19enne contro gli haters: “Basta con gli insulti, siete delle bestie”

La vittima dello stupro di Palermo si scaglia contro gli insulti che riceve sui social: "Mondo pieno di fanghi per colpa vostra".

La ragazza di 19 anni vittima dello stupro avvenuto al Foro Italico di Palermo lo scorso 7 luglio dice “basta” agli insulti che riceve sui social da parte di uomini e donne.

“Perché dovrei cambiare quella che sono?”

L’ennesimo sfogo della vittima, che si trova da diversi giorni in una comunità protetta lontana da Palermo, risponde ai commenti denigratori di chi la attacca per il cui si veste o per le foto pubblicate in bikini sui social.

“Perché dovrei cambiare quella che sono per paura di come mi vesto? Io devo rinunciare al mio essere per dare soddisfazione a persone che mi giudicano?”, scrive la ragazza.

“Il mondo è pieno di fanghi per colpa vostra”

“Non voglio scendere nei particolari, ma sono stata molestata anche quando ero vestita accollata fino al collo, per un sorriso. Basta con gli insulti. Mi fate ribrezzo, e pensare che stavo cadendo nella vostra trappola. Siete delle bestie“.

“Siete solo degli schifosi”, scrive ancora. “Io posto quello che voglio, non è che se mi dite tr**a cambia qualcosa nella vostra misera vita. Non guardatemi e basta. Per colpa vostra il mondo è pieno di fanghi generati da voi e i vostri concetti”, conclude la ragazza.