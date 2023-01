Ragusa, approvato il Documento unico di programmazione

Il Comune ha approvato lo strumento contabile relativo alle annualità 2023-2025 fondamentale per pianificare le attività dell’Ente e far quadrare i conti. Il sindaco, Cassì: “Risultato non scontato”

RAGUSA – È stato approvato al Comune di Ragusa il documento unico di programmazione 2023– 2025. Si tratta di uno strumento necessario per pianificare l’andamento dell’ente locale e per cercare di far quadrare i conti in largo anticipo.

“Anche questo ultimo strumento di programmazione contabile e finanziaria, dell’Amministrazione del sindaco Cassì, è stato approvato ed è in corso l’iter per l’approvazione da parte del Consiglio comunale, dopo il parere obbligatorio e fondamentale dei revisori dei conti – ha sottolineato l’assessore comunale al Bilancio Giovanni Iacono -. Sono meno delle dita di una mano, su 394 Comuni della Sicilia, quelli che lo hanno approvato e tra questi non vi è alcun capoluogo. L’approvazione del bilancio a inizio esercizio dà piena operatività ed efficacia a qualsiasi organizzazione e ancora di più a un Comune che svolge servizi alla collettività”.

“A consuntivo possiamo affermare, senza timore di smentita, che – ha aggiunto l’esponente della Giunta guidata dal sindaco Peppe Cassì – abbiamo tenuto e rafforzato i servizi mantenendo i conti in ordine, senza creare disavanzo e non ricorrendo al fondo di tesoreria o a indebitamento, pagando i fornitori in meno di 20 giorni; tutto ciò malgrado le congiunture negative di questi anni dettate dalla pandemia, alle minori entrate, agli aumenti dei costi energetici che hanno fatto lievitare di oltre il 120 per cento le spese sostenute in questo campo e che hanno richiesto il reperimento di oltre 12 milioni di euro non previsti”.

Diversi gli indirizzi rispettati nel documento e diversi i progetti del Pnrr inseriti.

“Un risultato assolutamente non scontato, – ha evidenziato il sindaco Peppe Cassì – merito delle procedure, della prassi, delle condizioni e della gestione maturata negli ultimi quattro anni. Merito degli indirizzi, del coordinamento e della coerenza nei documenti di bilancio da parte dell’Amministrazione e dell’Assessorato. Il Dup e il bilancio di previsione 2023/2025 sono gli strumenti che permettono l’attività di guida strategica e operativa dell’ente e rappresentano il presupposto di tutti gli altri atti di programmazione. Siamo riusciti anche a liquidare, il 20 dicembre 2022, gli arretrati previsti dall’adeguamento contrattuale degli enti locali, approvato il 16 novembre 2022, a tutto il personale”.

“Avremo modo, in Consiglio, di esporre il contenuto dei documenti – ha aggiunto ancora primo cittadino – ma gli indirizzi sono stati tutti rispettati. Infine, una sezione è dedicata alle risorse Pnrr e ai progetti già approvati, ossia aumento e miglioramento dei servizi per l’infanzia, per gli anziani e per i disabili, politiche per i giovani attraverso il potenziamento dell’offerta universitaria, della formazione e del lavoro, progetto di videosorveglianza, mantenimento e miglioramento dei servizi di igiene urbana, trasporti locali, valorizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare dell’Ente, innovazione”.