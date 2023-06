Ragusa, per il Distretto Lattiero caseario servono “interventi urgenti”

Gli esponenti del Distretto ibleo hanno acceso i riflettori sulla difficoltà del settore, anche a causa dell’anomalo andamento meteorologico: si lavora a un piano da presentare agli organi di governo

RAGUSA – Fare il punto sulla situazione della filiera lattiero casearia siciliana e iblea, soprattutto in funzione dell’anomalo andamento meteorologico.

Sono questi i due argomenti affrontati qualche giorno fa dai rappresentanti del Distretto lattiero caseario di Ragusa e il dirigente generale del dipartimento Agricoltura della Regione siciliana Dario Cartabellotta.

L’occasione del convegno Distretto laniero siciliano, organizzato ad Alia, in provincia di Palermo, in concomitanza della ‘Antica fiera dello statuto’, in calendario dal 2 al 4 giugno, è servita agli esponenti dell’ente ibleo per fare il punto della situazione con il rappresentante del Governo regionale.

È stata soprattutto affrontata la questione della grave difficoltà in cui sono costretti a operare gli allevatori per l’anomalo e penalizzante andamento meteorologico: le aziende, infatti, sono messe a dura prova dalle forti piogge, che hanno di fatto rovinato i raccolti di grano e fieno.

Tante le aziende coinvolte in questa primavera particolarmente insolita e tanti i danni che si sono verificati in gran parte del territorio ibleo.

“Gli allevamenti dell’isola dopo aver patito, fino ad inverno inoltrato, la mancanza di pascoli, per le conseguenze della persistente siccità – hanno detto il presidente ed il vice-presidente del Distretto lattiero caseario, Enzo Cavallo e Sebastiano Tosto – registrano ora la perdita del fieno per le continue piogge che ne compromettono la consistenza e la qualità e la compromissione della produzione di paglia, di granaglie e di colture leguminose rovinate dalle continue piogge fuori stagione”.

Di fronte alla gravità della situazione, il presidente Cavallo e il vice presidente Tosto hanno preannunciato la prossima riunione dell’assemblea distrettuale per fare il punto a livello regionale e per la elaborazione di un documento da consegnare agli organi di governo per sollecitare interventi adeguati e quanto più tempestivi possibili.

Al dirigente Cartabellotta, che ha fornito confortanti notizie circa l’imminente liquidazione agli allevatori dell’aiuto per il “benessere animali”, è stata sollecitata la liquidazione degli aiuti a favore dei produttori di latte quale ristoro per le considerevoli perdite patite in conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina e per gli altri interventi previsti per attenuare gli oneri derivanti dai rincari in materia energetica.