La Rai assume diplomati in tutta Italia: requisiti e come inoltrare domanda

La Rai alla ricerca di tecnici in tutta l'Italia: ecco quali sono le posizioni aperte e come inoltrare la propria candidatura

Rai Way cerca persone da assumere per la qualifica di Tecnico, anche senza laurea, da inserire nel Nord Italia. Si tratta della divisione dell’azienda del Servizio Pubblico che si occupa delle infrastrutture e dei servizi di rete per il broadcasting. Garantisce la diffusione e la trasmissione dei contenuti televisivi e radiofonici in tutta Italia e all’estero grazie a fibra ottica, reti satellitari, ponti radio, 2.300 torri.

Le offerte di lavoro

Le figure ricercateda Rai Way sono:

1 Tecnico per la regione Piemonte;

4 Tecnici per le sedi del Nord Italia e del Centro (in particolare Lombardia, Liguria e Umbria).

Oltre alle 5 persone assunte, le successive 10 in graduatoria potrebbero essere chiamate per altre posizioni aperte in futuro. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi e a persone di tutte le età.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

diploma quinquennale conseguito presso un Istituto Tecnico – settore Tecnologico, indirizzo Informatica e telecomunicazioni, elettronica ed elettrotecnica – o Istituto Professionale – settore Industria e artigianato, indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – o titolo equivalente;

patente di guida categoria B;

conoscenza teorica dei principi di comunicazione elettronica, analogica in radiofrequenza e digitale, e di misura in ambito elettrico e radioelettrico;

conoscenza dei principali elementi di informatica;

conoscenza teorica del principio di funzionamento degli strumenti di misura come oscilloscopio e analizzatore di spettro e di reti;

utilizzo e comprensione di schemi, disegni e circuiti elettrici ed elettronici;

conoscenza tecniche di modulazione, ampiezza, frequenza;

conoscenza reti e protocollo Ip;

conoscenza piattaforme multimediali Tv Ott, web e mobile;ottima conoscenza del sistema operativo Windows e suoi principali applicativi, come il pacchetto Ms Office;competenze di digital mindset e network intelligence;

orientamento al risultato e problem solving operativo;

predisposizione al team working;

disponibilità a effettuare trasferte e lavorare su turni

Lo stipendio e il contratto

Le persone assunte saranno inserite in organico con un contratto di lavoro a tempo determinato con una Ral base in ingresso pari a quasi 26.800 euro, a cui aggiungere le voci previste dal contratto collettivo nazionale, quali straordinari, maggiorazioni ed emolumenti per trasferte.Per i residenti in regioni diverse, è inoltre prevista l’erogazione di un importo una tantum di 5mila euro lordi per la copertura delle spese di viaggio e locazione. Sarà inserita nel primo cedolino utile.

Calendario delle prove selettive



Il processo selettivo per lavorare in Rai Way avviene a distanza ed è necessario dotarsi di computer con webcam e microfono. Le prove di valutazione sono:

preselezione con test scritto a risposta multipla da remoto se le candidature sono più di 25;

colloquio tecnico;

colloquio conoscitivo e motivazionale.

Ecco il calendario delle prove:

I fase (prova preselettiva): 26 giugno 2024;

II fase (colloqui): tra il 27 giugno e l’8 luglio 2024.

Punteggio e graduatoria



I due colloqui avvengono contestualmente. Il primo serve ad approfondire le conoscenze e le competenze, con valutazione del curriculum, che deve essere presentato in formato standard europeo. Il secondo serve ad approfondire le sue motivazioni e aspettative. Per ogni colloquio è possibile ricevere un punteggio massimo di 50 e si accede alla graduatoria finale con un punteggio minimo di 30/50 per singola prova e un totale di 60/100 punti. In caso di ex aequo ha la priorità il candidato più giovane.

Come inoltrare la candidatura



La scadenza per presentare la domanda è fissata per le ore 11:00 del 17 giugno 2024. Per candidarsi è necessario compilare il modulo presente nella sezione Lavora con noi del sito di Rai Way. È necessario allegare:

curriculum vitae in .pdf;

certificato o copia di diploma quinquennale;

copia di patente automobilistica in corso di validità in .pdf.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI