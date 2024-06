Ryanair assume anche in Sicilia: le posizioni aperte e come candidarsi

Tutte le opportunità lavorative in Ryanair: ecco quali sono i profili ricercati dalla compagnia aerea e come candidarsi

Ryanair assume anche in Italia ed in Sicilia. Ci sono diverse opportunità di lavoro disponibili, infatti, all’interno della compagnia aerea. Le assunzioni nel personale di bordo e di terra vengono effettuate presso varie sedi del Gruppo. Le offerte di lavoro Ryanair sono rivolte, generalmente, a candidati in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. Si richiedono anche la conoscenza dei principali strumenti informatici e il possesso di un passaporto UE.

Ryanair, le posizioni aperte

Ecco l’elenco con le posizioni attualmente aperte per lavorare con Ryanair in Italia:

Trainee Aircraft Mechanic – Bergamo;

Technical Training Instructor – Bergamo;

Quality Assurance Engineer – Bergamo;

Payroll Specialist Italy – Bergamo;

Part 147 Technical Instructor – Bergamo;

Compliance Monitoring Auditor – Bergamo;

Ryanair Group BUZZ Cabin Crew (assistenti di volo) – Milano, Roma;

Cabin Crew Lauda Europe (assistenti di volo) – Palermo, Napoli;

Airworthiness Review Certificate (ARC Signatory) Engineer Malta Air – Bergamo.

Vi piacerebbe diventare assistenti di volo? Ryanair recluta assistenti di volo italiani attraverso Recruitment Days, ossia incontri di selezione che al momento si svolgono via web. Per farlo si avvale della collaborazione di Crewlink, azienda specializzate nel reclutamento di Assistenti di Volo e partner di reclutamento ufficiale per Ryanair Holdings PLC che include Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion e Malta Air. Ai candidati si richiede un’età non inferiore ai 18 anni e possesso del passaporto europeo / passaporto UK. Sono necessari inoltre capacità natatorie, buona forma fisica e conoscenza fluente della lingua inglese. E ancora un’altezza compresa tra i 157 e i 188 centimetri, con un peso proporzionato.

Condizioni di lavoro

Gli inserimenti avvengono, inizialmente, con un contratto biennale. Lo stesso viene stipulato con l’azienda partner esterna che fornisce questa tipologia di figure professionali a Ryanair (Crewlink). Comprende agevolazioni sui voli della compagnia e una serie di benefit. La retribuzione varia generalmente tra i 1100 e i 1400 Euro netti al mese per il primo anno di lavoro. Il vantaggio sta nel fatto che dopo questo biennio è possibile essere confermati e assunti a tempo indeterminato presso la compagnia. Sono previsti anche percorsi di carriera. Si può arrivare a guadagnare uno stipendio annuale lordo di 30.000 Euro l’anno dopo solo un anno di assunzione, indipendentemente dalla base presso la quale si presta servizio. Il lavoro è articolato in turni. In base a recenti negoziazioni contrattuali, sono organizzati su 5 giorni lavorativi e 3 giornate di riposo. Durante questi ultimi è possibile usufruire di voli agevolati della compagnia.

Come avviene la selezione

Come primo step ai candidati viene richiesto di superare un test di lingua inglese. Coloro che vengono convocati per partecipare ai cabin crew day possono assistere a presentazioni dell’azienda, relative alla vita dell’equipaggio di cabina e a cosa ci si può aspettare da questo tipo di professione.

Solitamente, sono presenti anche membri dell’equipaggio, disponibili a rispondere alle domande degli aspiranti Assistenti di Volo e a fornire informazioni su com’è lavorare sugli aerei Ryanair. In seguito, si svolgono i colloqui di lavoro, nei quali vengono poste semplici domande in lingua inglese (es. Why do you want to become a cabin crew? Why Ryanair? Do you have visible tattoos? How tall are you? Are you able to relocate? What base you prefer?).

FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI CABINA

I candidati selezionati vengono inseriti in un corso di formazione per assistenti di volo che dura 6 settimane. Lo stesso può svolgersi in varie sedi in Europa, a seconda dell’azienda partner di Ryanair dalla quale si è stati reclutati. I corsi vengono organizzati anche in Italia.

I corsi organizzati da Crewlink sono gratuiti. Le lezioni si svolgono con orario full time, generalmente dal lunedì al venerdì, ma con possibilità di impegno anche in alcuni fine settimana. La formazione copre tutti gli aspetti del lavoro, dalla sicurezza dei passeggeri al servizio clienti. Al termine del periodo formativo, gli allievi possono partecipare agli esami finali e conseguire la certificazione di Assistente di Volo, necessaria per iniziare l’attività lavorativa.

Basi Ryanair



Le assunzioni Ryanair possono essere effettuate presso le seguenti sedi:

– Regno Unito – Londra Stansted, Liverpool, Birmingham, Manchester, Leeds Bradford, Glasgow Prestwick Prestwick International, Edimburgo, East Midlands, Londra Luton, Bristol e Bournemouth, Glasgow International;

– Irlanda – Dublino, Cork e Shannon;

– Spagna – Madrid, Barcellona El Prat, Palma, Barcellona Girona, Siviglia, Malaga, Valencia, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e Alicante, Santiago;

– Portogallo – Faro, Porto, Lisbona e Ponta Delgada;

– Germania – Francoforte Hahn, Brema, Baden Baden, Dusseldorf Weeze e Colonia, Berlino Schonefeld;

– Olanda – Eindhoven;

– Belgio – Bruxelles Charleroi e Bruxelles Zaventem;

– Italia – Bergamo, Pisa Firenze, Roma Ciampino, Trapani, Brindisi, Bari, Pescara, Bologna, Cagliari, Alghero, Catania, Roma Fiumicino, Palermo e Lamezia, Milano Malpensa;

– Malta;

– Cipro – Paphos;

– Svezia – Stoccolma Skavsta, Goteborg;

– Norvegia – Oslo Rygge;

– Lituania – Kaunas;

– Polonia – Wroclaw, Danzica, Cracovia e Varsavia Modlin;

– Ungheria – Budapest;

– Grecia – Atene, Chania e Salonicco;

– Slovacchia – Bratislava;

– Marocco – Fes e Marrakech;

– Croazia – Zadar.

La selezione

Le selezioni Ryanair variano a seconda delle figure professionali e possono prevedere, come nel caso degli Assistenti di Volo, l’organizzazione di apposite giornate di recruiting. In generale, possono comprendere questionari, colloqui e interviste, sia individuali che di gruppo.

Come candidarsi: Ryanair lavora con noi

Gli interessati alle assunzioni Ryanair attive in Italia possono candidarsi tramite questa pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Ryanair “Lavora con noi” per il nostro paese, e candidarsi registrando il cv nell’apposito form online. Il Gruppo mette a disposizione dei candidati interessati a lavorare in Ryanair la sezione web dedicata alle carriere e selezioni, costantemente aggiornata con le posizioni aperte. Attraverso l’area Ryanair Lavoro, infatti, è possibile prendere visione delle opportunità di impiego disponibili, per lavorare sugli aerei del Gruppo, nel personale di terra e in sede, sia in Italia che all’estero, e rispondere online alle offerte di interesse. Per farlo è possibile registrarsi alla piattaforma, inserendo il curriculum vitae nella banca dati aziendale, anche in vista di prossime selezioni di personale. Per le offerte di lavoro per Assistenti di Volo Ryanair è possibile candidarsi sia tramite il sito di Ryanair, sia tramite la procedura prevista per le selezioni di Crewlink, in ogni caso è l’azienda Crewlink che si occupa delle selezioni. Considerato il numero elevato di candidature che pervengono alla compagnia, saranno contattai solo i candidati il cui profilo risulta di interesse per le posizioni aperte.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI