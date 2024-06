Zara assume in Sicilia: ecco come inoltrare la candidatura

La catena di abbigliamento Zara cerca addetti alle vendite per i suoi store in Sicilia: ecco dove e come inoltrare la candidatura

Zara assume al Sud Italia. La catena di abbigliamento sta infatti selezionando diplomati anche senza esperienza per i suoi store in Campania e Sicilia. Le offerte di lavoro si riferiscono alla figura professionale dell’addetto alle vendite (commesso). Il profilo cercato offre alla clientela un’assistenza positiva e di alto livello. Inoltre mantiene standard di negozio e, per il suo lavora, utilizza strumenti tecnologici. È sempre e aggiornato sulle ultime collezioni e tendenze di moda.

Zara assume in Sicilia: ecco dove

Ecco l’elenco delle sedi in cui è prevista la copertura dei posti vacanti:

Campania:

Napoli

Sicilia:

Ragusa , centro commerciale Le masserie;

, centro commerciale Le masserie; Misterbianco (Catania) , centro commerciale Centro Sicilia;

, centro commerciale Centro Sicilia; Palermo , centro commerciale Forum;

, centro commerciale Forum; Siracusa, centro commerciale Archimede.

I requisiti



Per candidarsi agli annunci è necessario avere un diploma di scuola secondaria. L’esperienza pregressa non è indispensabile. Ciò che conta è essere una persona energica, entusiasta, che ama il lavoro di squadra e ha la passione per la moda.

Condizioni di lavoro



Il nuovo personale addetto alle vendite dovrà essere disponibile a lavorare part-time o full time su turni flessibili dal lunedì alla domenica tra le ore 7.00 e le 23.00, con possibilità di esprimere le proprie preferenze orarie.

I neoassunti potranno beneficiare delle seguenti agevolazioni:

ticket restaurant anche per contratti part-time;

sconti riservati ai dipendenti;

hub formativo on line;

piani e progetti di sviluppo personalizzati per valorizzare il talento e costruire la carriera;

assicurazione sanitaria.

Come inoltrare la candidatura

Gli aspiranti commessi negli store Zara in Campania e Sicilia possono già inviare online la loro candidatura, collegandosi a questa pagina, selezionando l’annuncio di proprio interesse e poi cliccando sul pulsante “Iscriviti”.

