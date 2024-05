Brico Center assume a Catania, posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Il candidato ideale è uno studente universitario laureando o neolaureato; tutte le info sull'offerta di lavoro Brico Center

In un’ottica di crescita, Brico Center, colosso leader nella distribuzione organizzata, ha attivato uno stage per la ricerca di un Addetto alla Vendita e alla Logistica da inserire presso il suo store di Catania.

Stage Addetto alla Vendita e alla Logistica



Brico Center, come detto poc’anzi, ha attivato uno Stage Addetto alla Vendita e alla Logistica presso la sua sede di Catania che farà parte della squadra di negozio a supporto delle attività commerciali e di vendita e sarà protagonista nello stabilire con il Cliente una relazione distintiva, unica e duratura, sia in negozio che attraverso i canali digitali. La risorsa si occuperà della preparazione delle zone espositive e farai in modo che il negozio sia sempre pieno e ordinato, favorendo una modalità d’acquisto facile e veloce per il cliente e contribuirà allo sviluppo delle competenze di tutti grazie alla tua curiosità, alla tua voglia di essere formato, informato e alla tua passione nel condividere con Clienti e Colleghi le tue conoscenze sui prodotti e il loro utilizzo.

I requisiti



Il candidato ideale è uno studente universitario laureando o neolaureato; ha passione ed interesse a sviluppare nuove competenze logistiche nel settore retail; ha confidenza con il digitale e gli piace l’idea di integrarlo nel tuo lavoro quotidiano; si riconosce la capacità di portare valore aggiunto all’interno di un gruppo.

Come candidarsi

Per candidarsi bisogna seguire le indicazioni a questo link https://lavoraconnoi.bricocenter.it/jobs/3902760-stage-addetto-alla-vendita-e-alla-logistica