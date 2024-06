Ferrovie dello Stato assume anche in Sicilia: posizioni aperte con Italferr, come candidarsi

Possibilità di lavoro a tempo indeterminato con Italferr: posti anche a Catania e Palermo. Ecco i requisiti e le modalità per fare domanda.

Ferrovie dello Stato assume anche in Sicilia: ci sono alcune posizioni aperte in diverse città italiane, comprese Palermo e Catania, per la società Italferr S.p.A.

Ecco i dettagli sulle offerte di lavoro attive e su come e quando fare domanda.

Ferrovie dello Stato assume (anche) in Sicilia, posizioni aperte con Italferr

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca candidati per la figura di Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche e Assistente Lavori Opere Civili in diverse città italiane, comprese Catania e Palermo.

Ecco di cosa si occuperanno gli assunti, ai quali si offre contratto a tempo indeterminato.

Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche

Supportare il Direttore Lavori nelle attività di verifica di tutti gli adempimenti di legge in materia di controllo dei materiali applicabili all’appalto;

Supportare il Direttore Lavori nel predisporre la documentazione formale inclusa la gestione dei materiali tecnologici (TE e segnalamento);

Supportare il Direttore Lavori nei rapporti con il gestore dell’infrastruttura in fase di definizione di verbali, rallentamenti e interruzioni all’esercizio ferroviario;

Controllare l’esecuzione dei lavori in fase realizzativa, assicurandosi che vengano rispettate le indicazioni ricevute dal Direttore Lavori, in accordo con la normativa e con gli obblighi contrattuali;

Effettuare la verifica dell’avanzamento fisico delle opere/impianti di competenza.

Assistente Lavori Opere Civili con Italferr

Controllare i lavori in fase realizzativa, assicurandone l’esecuzione secondo le indicazioni ricevute dal Direttore Lavori/Supervisore Lavori e in accordo con la normativa, con le disposizioni di legge e con gli obblighi contrattuali;

Supportare il Direttore Lavori nelle attività di verifica di tutti gli adempimenti di legge in materia di lavori pubblici applicabili all’appalto;

Supportare il Direttore Lavori nel coordinamento attività personale assegnato e nelle interlocuzioni con l’appaltatore;

Predisporre la documentazione formale e contabile, assicurando la raccolta, la classificazione, l’archiviazione della documentazione di commessa;

Verificare l’avanzamento fisico delle opere/impianti di competenza, sulla base del programma lavori di riferimento e in coerenza con le prescrizioni contrattuali;

Vigilare sulla sicurezza in cantiere secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente;

Verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali del sistema qualità e del Sistema di Gestione Ambientale da parte dell’Appaltatore /Esecutore;

Supportare il Direttore Lavori nelle attività di istruzione delle riserve e varianti, sospensioni e relative riprese dei lavori per cause di forza maggiore, proroghe richieste da Appaltatore, modifiche e proposte di risoluzione non conformità e risoluzione;

Se necessario, previa verifica/aggiornamento formazione specifica, assumere incarico di CSE negli Appalti Lavori ricadenti nel campo di applicazione del ‘Testo Unico sulla Sicurezza’.

Lavoro con Ferrovie dello Stato / Italferr, sedi disponibili

Ferrovie dello Stato seleziona Assistenti Lavori per la Realizzazione Opere Tecnologiche per le sedi di Ancona, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Verona. Per quanto riguarda l’offerta di lavoro con Italferr per Assistenti Lavori Opere Civili, le sedi disponibili sono: Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Cagliari e Reggio Calabria.

Requisiti

Ecco i requisiti per candidarsi alle due offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato / Italferr S.p.A:

Assistenti Lavori per la Realizzazione Opere Tecnologiche (Italferr)

Diploma istituto tecnico o laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica o Telecomunicazioni;

Pregressa esperienza di almeno 2 anni maturata in cantiere nell’ambito della Direzione Lavori e Supervisione Lavori per la realizzazione di progetti di opere tecnologiche, preferibilmente nell’ambito della Trazione Elettrica ferroviaria e/o segnalamento ferroviario;

Conoscenza dei processi di costruzione di linee ferroviarie e tecnologie dei materiali;

Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione all’esercizio della professione;

Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08;

Informatica: Conoscenza del pacchetto Office, Autodesk Autocad, MS Project;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo);

Disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Assistenti Lavori Opere Civili (Italferr)

Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti;

Esperienza pregressa di almeno due anni, in cantieri nell’ambito della realizzazione di progetti o nella progettazione di opere infrastrutturali, in ruoli analoghi;

Conoscenza di base della normativa in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza, dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali e delle principali problematiche realizzative;

Conoscenza sistemi operativi Windows®, Pacchetto Office, Autodesk Autocad e MS Project.

Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Team system CPM (ex STR Vision CPM) e di software BIM come Autodesk Revit, Solibri Model Checker; Autodesk Naviswork; BIM360;

Conoscenza base della lingua inglese;

Piena disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale;

Costituiscono titoli preferenziali:

– aver maturato esperienza nella gestione lavori interferenti con l’esercizio ferroviario nell’ambito della Direzione Lavori o Supervisione Lavori;

– iscrizione all’albo professionale;

– abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

– abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08 (corso di 120 h);

– conoscenza e utilizzo di piattaforme digitali di collaborazione e software BIM.

Come e quando candidarsi

Ti interessa una delle offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato per conto di Italferr? Candidarsi è molto semplice: basta andare sulla sezione “Lavora con noi” di Ferrovie dello Stato (https://fscareers.gruppofs.it/), ricercare l’annuncio desiderato e cliccare su “Candidati“. Per entrambe le offerte di Italferr c’è tempo fino al 10/06/2024.

