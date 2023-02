Randazzo, oli esausti raccolti senza autorizzazione: denunciato titolare autofficina

I carabinieri delle Stazioni di Randazzo e Passopisciaro, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e del Corpo Forestale della Regione Sicilia, hanno eseguito dei controlli in alcune attività commerciali.

Durante questi controlli, in un’autofficina, i carabinieri hanno denunciato il titolare, un uomo di 46 anni di Catania, per la violazione delle norme relative alla gestione dei rifiuti. In particolare, sono stati sequestrati due fusti da 20 litri parzialmente pieni di oli esausti e non è stata compilata la registrazione dei rifiuti.

Il titolare è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria perché non aveva l’autorizzazione necessaria per la raccolta dei rifiuti.