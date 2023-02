Panico in centro scommesse, rapina a mano armata: guai per due giovani

Una rapina aggravata in un centro di scommesse sportive a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino: la polizia identifica i presunti responsabili.

Nella scorsa giornata la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare disposta nei confronti di due malviventi, accusati di una rapina aggravata ai danni di un’agenzia di scommesse sportive a Palma di Montechiaro (AG).

Gli agenti il commissariato di Pubblica Sicurezza, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione di braccialetto elettronico disposta dal Tribunale di Agrigento – Ufficio del G.I.P., hanno arrestato M.S., di 29 anni, e hanno notificato a M.M., di 19 anni, il provvedimento di obbligo di dimora nel territorio del comune di Palma di Montechiaro.

I due soggetti, in concorso fra loro, lo scorso 11 gennaio avevano perpetrato una rapina aggravata dall’uso delle armi a un’agenzia di scommesse sportive sita nel centro dell’Agrigentino. In particolare, M.M., fingendosi un cliente, era entrato all’interno dell’agenzia e si era soffermato davanti all’ingresso, consentendo l’accesso al complice, M.S. Quest’ultimo, con il volto nascosto, impugnando un coltello di grandi dimensioni, ha minacciato il dipendente e si è impossessato del denaro contenuto nella cassa del centro scommesse. La scena veniva ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all’interno dell’esercizio.

L’attività di indagine intrapresa nell’immediato dagli agenti della Polizia di Stato ha consentito di identificare i due rapinatori e di fermarli. In particolare, M.M. è stato raggiunto nella propria abitazione, mentre M.S. è stato sorpreso in centro città e trovato in possesso di parte del denaro, provento della rapina, e di droga. Gli agenti hanno posto sotto sequestro sia denaro che stupefacenti.

Immagine di repertorio