Shock a Catania: uomo circondato da 4 giovani, minacciato con un cavatappi e rapinato

L'episodio di violenza si è verificato in via Giovanni di Prima lo scorso 14 agosto. Si cercano ancora i complici dell'arrestato.

Nelle prime ore del mattino del 14 agosto scorso, gli agenti della sezione Volanti di Catania sono intervenuti in via Giovanni Di Prima in seguito alla segnalazione di una rapina consumata ai danni di un passante.

L’intervento si è concluso con un arresto. Sono in corso le indagini volte all’individuazione dei complici dell’indagato.

Violenta rapina in via Di Prima a Catania

Giunti sul posto, gli agenti hanno contattato la vittima, che ha riferito di essere stata poco prima circondata da quattro giovani extracomunitari mentre si stava recando a riprendere la propria auto all’uscita da un locale. Uno di questi, alto circa 1,70 m, magro e con un cappellino con visiera di colore bianco, lo avrebbe minacciato con un cavatappi con punta in alluminio di colore bianco, e con forza gli strappava la collana in oro che portava al collo mentre gli altri tre lo colpivano con una bottiglia, procurandogli una ferita all’altezza dell’orecchio destro.

Le forze dell’ordine hanno quindi diramato la nota di ricerca, mentre gli agenti operanti hanno rintracciato nella vicina via delle Finanze un giovane corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima sull’autore materiale della rapina.

Gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione personale e, in una tasca dei pantaloni, hanno trovato e sequestrato un cavatappi come quello utilizzato per commettere la rapina. Il ragazzo è stato quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, dove è stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, dalla vittima. Per quanto sopra, il giovane, di nazionalità gambiana, è stato arrestato per rapina aggravata in concorso con persone da identificare.

Dell’avvenuto arresto è stato avvisato il pm di turno, che ha disposto di associare il cittadino gambiano al carcere di Piazza Lanza in attesa di convalida dinanzi al gip.

Immagine di repertorio