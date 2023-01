Terrore in villa nel Siracusano, coppia immobilizzata e derubata: fermati due malviventi

Momenti di paura per due giovani minacciati dalle pistole di due malviventi che hanno portato via gioielli e cassaforte. Il racconto dell'accaduto.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, su attivazione della Centrale Operativa, mentre si dirigevano a gran velocità in località Cassibile dove una banda di rapinatori, travisati con passamontagna e armati di pistole, aveva appena commesso una rapina, intercettavano una delle autovetture di questi ultimi nei pressi della località Ciane, ove il veicolo con la refurtiva e la cassaforte veniva abbandonato dai rapinatori che, sentendosi braccati, si davano alla fuga.

La rapina e l’arresto dei malfattori

In particolare, il gruppo di rapinatori che aveva operato all’interno della villetta, immobilizzava i due giovani e portava monili e gioielli presenti in casa, nonché una cassaforte a vista in camera da letto.

Non appena allontanatisi, le vittime segnalavano la rapina al 112 che allertava il dispositivo preventivo dei carabinieri già allestito, che come detto riusciva a fermare una delle autovetture nei pressi del fiume Ciane.

Le conseguenti rapide ed immediate ricerche ad opera dei carabinieri, coadiuvati dalla Polizia di Stato, permettevano ad ulteriore pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di fermare, su un’altra autovettura, uno dei componenti della banda, un catanese di 40 anni, con numerosi precedenti per rapina, che veniva fermato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.