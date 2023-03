Rapinavano anziani imbottendoli di sonniferi: 11 colpi in 6 mesi, 2 arresti

Rapinavano persone anziane dopo averle narcotizzate con il sonnifero. Con queste accuse due donne sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di una indagine della Procura di Roma. Secondo gli inquirenti avrebbero messo a segno 11 colpi e un furto in 6 mesi, tra settembre 2022 e marzo 2023. Una delle due era stata già condannata, in via definitiva, a 11 anni di carcere. Si tratta di Natascia Glaudi, 50 anni. In base a quanto emerge dall’ordinanza del gip, la donna, circa venti anni fa, era stata condanna per avere causato la morte di un anziano per la somministrazione di sostanze psicoattive, in particolare benzodiazepine. Un modus operandi del tutto simile a quello contestato oggi a lei e alla sua complice, Meghi Lucchesi, 30 anni.