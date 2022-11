Tre rapine, una messa a segno e due tentate, nel giro di poco tempo: si indaga a Palermo

Avviate delle indagini nel capoluogo regionale per scoprire gli autori dei 3 reati e assicurarli alla giustizia.

Una serie di rapine, tentate e messe a segno, nella città di Palermo nel giro di poche ore mettono in allerta gli investigatori.

Rapine a Palermo, si indaga

In particolare, la polizia del capoluogo regionale indaga su una rapina registrata in un supermercato di via Gustavo Roccella e due tentativi di rapina verificatisi in via Ida Castelluccio e in via Eugenio l’Emiro, rispettivamente in un altro supermercato e in un negozio di articoli per casalinghi.

Nel caso della prima rapina, due persone si sarebbero introdotte nell’esercizio commerciale e avrebbero minacciato i cassieri per farsi consegnare del denaro. Un “bottino” di circa 500 euro in totale. Negli altri due casi, invece, i dipendenti sarebbero riusciti a mettere in fuga i malviventi.

Gli agenti, ottenute le segnalazioni dei 3 casi, hanno avviato le indagini e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zone interessate.

Immagine di repertorio